🔥 В «Артеке» представили экспозицию к 100-летию международного детского центра Выставку, посвящённую вековой истории лагеря, открыли во дворце «Суук-Су».
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🔥 В «Артеке» представили экспозицию к 100-летию международного детского центра Выставку, посвящённую вековой истории лагеря, открыли во дворце «Суук-Су».