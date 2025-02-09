Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Русские идут

Русские идут

Русская пословица гласит: «Не вспоивши, не вскормивши, врага не наживёшь». К этой народной мудрости вполне можно добавить: «Спасёшь от смерти жителя из другого государства – врага в спасённом и в лице самого государства обретёшь».

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