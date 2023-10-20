Минпромторг оценил актуальность вопроса онлайн-торговли алкоголем

Вопрос онлайн-торговли алкоголем сейчас не слишком актуален для России, но, если этот механизм заработает, Минпромторг считает правильным участие в нем только российского вина и ограниченного числа продавцов, заявил в интервью РИА Новости замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
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