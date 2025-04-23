Рука к помощи: в России создали бюджетный тяговый протез кисти

В России разработали высокотехнологичный бюджетный тяговый протез кисти. Благодаря технологии 3D-печати изделие адаптируется под индивидуальные анатомические особенности пользователя и возвращает утраченные двигательные способности.
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