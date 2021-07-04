Происшествия

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В Московской области полицейские провели акцию «Стоп, мошенники!»

Сотрудники МО МВД России «Павлово-Посадский» провели информационную акцию «Стоп, мошенники!» на улицах округа, направленную на информирование население о мошеннических действиях.

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