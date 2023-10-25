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33 штата США предъявили иск компании Meta

33 штата США предъявили иск компании Meta

На владельца социальных сетей Facebook и Instagram и мессенжера WhatsApp компанию Meta Platforms 33 штатами США был подан иск с обвинениями в "разжигании кризиса психического здоровья" у американской молодежи, сообщает агентство Reuters.

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