Бельский рассказал о последних изменениях в региональном законодательстве Петербурга

Например, мораторий на вступление в силу городского закона о комплексном развитии территорий продлен до 1 января 2026 года Председатель ЗакСа Александр Бельский рассказал в своем телеграм-канале о последних изменениях в региональном законодательстве.
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