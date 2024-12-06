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Петербургский дневник

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Бельский рассказал о последних изменениях в региональном законодательстве Петербурга

Бельский рассказал о последних изменениях в региональном законодательстве Петербурга

Например, мораторий на вступление в силу городского закона о комплексном развитии территорий продлен до 1 января 2026 года Председатель ЗакСа Александр Бельский рассказал в своем телеграм-канале о последних изменениях в региональном законодательстве.

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