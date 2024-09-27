Discord может быть заблокирован в России по решению Роскомнадзора

Мессенджер Discord, востребованный в корпоративной культуре IT и среде геймеров, могут полностью заблокировать в стране: с 20 сентября компания получила пять новый решений от Роскомнадзора, касательно его работы в России, пишет «Ъ» со ссылкой на данные реестра запрещенных сайтов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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