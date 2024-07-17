Протокол Lifi Finance, пoтepявший из-зa экcплoйтa $8 000 000, peкoмeндуeт нe иcпoльзoвaть пpилoжeния

Компания Peckshield, занимающаяся вопросами кибербезопасности, сообщила, что протокол Lifi Finance стал жертвой хакерской кибератаки, в результате которой было похищено криптовалют на сумму около $8 000 000.
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