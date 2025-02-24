Срок годности украинского лидера Владимира Зеленского уже истек для Запада. Он не пригоден для использования, этот урок должны извлечь буквально все, заявил генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек, пишет РИА Новости.
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