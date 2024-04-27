СК поручил доложить о ходе расследования дела ростовского "нокаутера"

Скриншот видео Глава СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела 17-летнего хулигана из Ростовской области, который избивал людей на улицах, снимая свои "подвиги" на видео.
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