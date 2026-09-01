⚖️ Лифт с двумя людьми упал в многоэтажке Севастополя: гендиректор компании оштрафован на 120 тыс рублей В ноябре 2024 года в доме на Лабораторном шоссе лифт с двумя пассажирами при подъёме сорвался вниз.
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