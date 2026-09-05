История последних грузовиков ЗИЛ: от «Бычка» до финального аккорда

Когда речь заходит о советском автопроме, на ум чаще всего приходят легковые машины, но именно грузовой транспорт был настоящей рабочей лошадкой огромной страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ОП Советские автомоб...
- Личный опыт: как ...
- ЗИЛ-133 ГЯ: почем...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым