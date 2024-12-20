ТАСС: обвиняемый в подрыве генерала Кириллова на свободе может скрыться

Ахмаджон Курбонов, которого арестовали по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ Игоря Кириллова и его помощника, может скрыться от следствия при избрании мягкой меры пресечения.
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