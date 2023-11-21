В Саратове 11-летнюю девочку высадили из маршрутки прямо в метель из-за несработавшей карты

САРАТОВ, 21 ноября, ФедералПресс. В Саратове следователи проверяют информацию в СМИ по факту возможных противоправных действий водителя общественного транспорта, высадившего несовершеннолетнюю с транспорта.
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