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Клишас: поправки о наказании за исполнение санкций в России внесут в Госдуму 4 апреля

Клишас: поправки о наказании за исполнение санкций в России внесут в Госдуму 4 апреля

В УК РФ внесут поправки о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России с 4 апреля, об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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