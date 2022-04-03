Клишас: поправки о наказании за исполнение санкций в России внесут в Госдуму 4 апреля

В УК РФ внесут поправки о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России с 4 апреля, об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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