Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Искандер
    Да нет, Калитка Гарика, чисто-синей она стала в 1975м, в 67м была полушерстяной серой/серо-синей в зависимости от изг...Я поздравляю всех...
  • Святослав Сюткин
    Сюткин Святослав  Спасибо всем,кто делится информацией о Дне Пионерии.Меня принимали в пионеры 1961 году и все помню ...Я поздравляю всех...
  • dverry garry
    а что в 1967 году в школе была форма синего цвета?Я поздравляю всех...

Почему страны Европы так неохотно платят 2% в бюджет НАТО. Это же - копейки

Почему страны Европы так неохотно платят 2% в бюджет НАТО. Это же - копейки

Бытует мнение, что Владимир Путин пошел на замену министра обороны в связи с недовольством в армии.

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Комментарии
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владимир рябченко
РЭМович... РеволюцияЭнгельсМаркс... наши у руля!!!
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14 час.
М
Мария
Как сейчас выяснилось, Энгельс был кадровым сотрудником МИ-6. Маркс писал свой труд в Лондоне, по заказу МИ-6. Для устранения европейских конкурентов-промышленников. Поэтому издавался этот труд не в Англии, где писался. Видимо, тогда, когда давали имя РЭМ, это ещё не было известно. Но сейчас оно звучит не патриотично.
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11 час.

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