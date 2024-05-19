Почему страны Европы так неохотно платят 2% в бюджет НАТО. Это же - копейки

М

Мария

Как сейчас выяснилось, Энгельс был кадровым сотрудником МИ-6. Маркс писал свой труд в Лондоне, по заказу МИ-6. Для устранения европейских конкурентов-промышленников. Поэтому издавался этот труд не в Англии, где писался. Видимо, тогда, когда давали имя РЭМ, это ещё не было известно. Но сейчас оно звучит не патриотично.