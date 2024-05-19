Бытует мнение, что Владимир Путин пошел на замену министра обороны в связи с недовольством в армии.
Почему страны Европы так неохотно платят 2% в бюджет НАТО. Это же - копейки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
владимир рябченко
РЭМович... РеволюцияЭнгельсМаркс... наши у руля!!!
Ответить
14 час.
М
Мария
Как сейчас выяснилось, Энгельс был кадровым сотрудником МИ-6. Маркс писал свой труд в Лондоне, по заказу МИ-6. Для устранения европейских конкурентов-промышленников. Поэтому издавался этот труд не в Англии, где писался. Видимо, тогда, когда давали имя РЭМ, это ещё не было известно. Но сейчас оно звучит не патриотично.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии