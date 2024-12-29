Оригинальные идеи как подвести итоги года всей семьей

Гена и Лена расскажут, как весело и с пользой проводить год. 123RF/legion-media.ru Подведение итогов помогает взрослым и детям очистить мысли, отпустить тревоги и обиды, повысить самооценку, вспомнив даже самые маленькие успехи.
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