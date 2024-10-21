Причина пробки на ЗСД, в том числе, серия ДТП. После одной из аварий машина перевернулась. Фото: скриншот телеграм-канала «Наш Приморский район».
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Причина пробки на ЗСД, в том числе, серия ДТП. После одной из аварий машина перевернулась. Фото: скриншот телеграм-канала «Наш Приморский район».