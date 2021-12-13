Рубрика #хакнем_бизнес (экспертный контент в тематике "бизнес") Вы решили создать бизнес, даже небольшой, что выбрать: ООО или ИП? НЕДОСТАТКИ ООО:⠀ Нельзя просто внести или снять наличные деньги на счёт, если приспичило; Забрать прибыль учредителю сложнее и дороже, чем у ИП; Необходимо вести бухучёт и больше отчётов; Налоговая нагрузка у ООО, как правило, выше, чем у ИП, хотя, если использовать упрощённую систему, можно сэкономить; За одни и те же нарушения штрафы значительно выше, чем у ИП; ️ООО сложнее и дороже регистрировать и закрывать.