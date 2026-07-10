В южной и центральной частях Крыма вводят ограничения подачи электроэнергии

В Крыму ограничили подачу электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго». «В течение суток дополнительные ограничения подачи электроэнергии будут вводиться в южном и центральном энергорайонах», – говорится в сообщении в «Макс».