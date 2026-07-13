Страна и люди
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Страна и люди

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ФАБ-3000 разрушила пункт дислокации 63-й бригады ВСУ в ДНР

ФАБ-3000 разрушила пункт дислокации 63-й бригады ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие уничтожили пункт временной дислокации подразделения 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Щурово в Донецкой Народной Республике.

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