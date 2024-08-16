Якупов про переговоры с «Ак Барсом»: «Не получилось, не сложилось. Мне хотелось поиграть в Казани, в глубине души предполагал, как это будет круто»

13 августа нападающий перешел в «Куньлунь». –Ты живешь в Казани. Готовился к сезону в Казани. Не могу не спросить, были ли у тебя реальные переговоры с «Ак Барсом»? – Да, я живу в Казани.
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