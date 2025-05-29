Лекарство от старости и немощи разрабатывают в России

Лекарство от старости и немощи разрабатывают в РоссииРоссияне скоро перестанут стареть. В период с 2028 по 2030 год российские учёные намерены разработать и внедрить в медицинскую практику инновационные препараты, способные возрождать стареющие клетки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии