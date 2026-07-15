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Бурручага в матче с Коболли впервые обыграл соперника из топ-10

Роман Андрес Бурручага победил финалиста « Ролан Гаррос » Флавио Коболли во втором круге турнира в Умаге – 6:2, 6:4.

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