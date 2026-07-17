Дерево и алюминий: как я нашла идеальный баланс между эстетикой и защитой в оконных конструкциях

Когда пришло время менять окна в собственной квартире, я, честно говоря, растерялась. С одной стороны, душа тянулась к живому теплу натурального дерева, его неповторимой текстуре и той особой атмосфере, которую оно создает в доме.
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