Ксения Собчак рассказала о чувстве ненужности русских эмигрантов за границей

По словам журналистки, уехавшие из России люди редко бывают довольны своей судьбой.Либеральная журналистка призналась в том, что часто берёт интервью у оппозиционеров, покинувших Россию, однако те редко чувствуют себя востребованными на чужбине.
По словам журналистки, уехавшие из России люди редко бывают довольны своей судьбой.Либеральная журналистка призналась в том, что часто берёт интервью у оппозиционеров, покинувших Россию, однако те редко чувствуют себя востребованными на чужбине.
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