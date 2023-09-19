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Ксения Собчак рассказала о чувстве ненужности русских эмигрантов за границей

Ксения Собчак рассказала о чувстве ненужности русских эмигрантов за границей

По словам журналистки, уехавшие из России люди редко бывают довольны своей судьбой.Либеральная журналистка призналась в том, что часто берёт интервью у оппозиционеров, покинувших Россию, однако те редко чувствуют себя востребованными на чужбине.

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