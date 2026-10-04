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Cпецслужбы Австралии изучат студенческие годы второго пилота рейса Flydubai

Cпецслужбы Австралии изучат студенческие годы второго пилота рейса Flydubai

Ariel Schalit/AP/TASS Спецслужбы Австралии изучают биографию второго пилота авиакомпании Flydubai, которого подозревают в попытке захвата управления лайнером, чтобы вызвать авиакатастрофу.

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