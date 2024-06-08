Львова-Белова: в работе более 1000 обращений, связанных с вывозом детей из Сирии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила на ПМЭФ, что у аппарата детского омбудсмена в работе более 1000 обращений, связанных с вывозом детей из Сирии, планируется возвращение ещё одной группы детей.