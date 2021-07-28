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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Ловрену надо рассказать о зенитовском финале форварда Кержакова

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Ловрену надо рассказать о зенитовском финале форварда Кержакова

Быть может тогда защитник будет добегать до момента в своей штрафной даже в матчах со «вторым эшелоном» РПЛ Чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев продолжает подведение итогов стартового матча чемпионата в Химках.

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