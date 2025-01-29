Беспилотники «Баба Яга» и борьба с ними

Украинские операторы работают с «Бабой Ягой». Фото Wikimedia Commons В 2022 г. украинские вооружённые формирования начали использовать против российской армии тяжёлые многовинтовые беспилотники-коптеры, получившие прозвище «Баба Яга».
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