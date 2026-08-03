Эксперт перечислил 5 проблем при выращивании ягод, с которыми столкнулись в РФ

Директор Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина заявила, что российские производители, которые занимаются выращиванием ягод, сталкиваются с рядом проблем, сообщает сайт KP .
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