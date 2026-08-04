Для некоторых россиян могут ввести бесплатное обучение в автошколах

Глава думской фракции и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой предоставлять участникам СВО возможность бесплатного обучения в автошколах с последующим получением водительских прав за счет государственных средств.
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