Повседневная жизнь в Латинской Америке

Подборка фотографий повседневной жизни в Латинской Америке. Это собирательное наименование американских стран и территорий, использующих в качестве официальных романских языков, прежде всего — иберо-романские испанский и португальский, иногда также галло-романский французский.
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