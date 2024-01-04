Мы снова были «добряками», а о нас вытерли ноги? Крайне, крайне интересный вопрос. И отчасти, мы разберёмся и с ним.
Таджикистан предал Россию: Сладков рассказал, кто их теперь "крышует"
Комментарии
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Александр
Я живу в районе,где приезжих работников таджиков очень много.Уже лет20,как они здесь живут.И никаких проблем от них местным жителям нет. Таджикской паре комнату сдавал и тоже никаких проблем. Так,что помолчи,за умного сойдёшь.
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10 час.
Александр
Заодно вспомни годы ВОВ. Скольких русских спасли жители Средней Азии.
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10 час.
Boris Max
Гладков, ты становишься ЗАТЫЧКОЙ в каждой жопе.... дня не можешь провести что бы о тебе не говорили...
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9 час.
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