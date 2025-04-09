Путин призвал активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой

На встрече Владимира Путина с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко обсуждались актуальные проблемы рынка жилья в России, включая снижение спроса на жилье и влияние завершения программы льготной ипотеки.
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