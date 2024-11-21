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Царьград

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"Нас заставили... Сидим ревём": Никита Михалков опубликовал письмо из Харькова

"Нас заставили... Сидим ревём": Никита Михалков опубликовал письмо из Харькова

Известный режиссёр Никита Михалков опубликовал открытое письмо жителя Харькова, опубликованное в 2014 году.

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