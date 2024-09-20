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Следователи назвали две основные версии крушения вертолета в Приамурье

Следователи назвали две основные версии крушения вертолета в Приамурье

Следователи расследуют уголовное дело факту падения вертолета в Амурской области.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте сообщает, что вечером 16 сентября с воздушного судна «Robinson R-66» пришло оповещение аварийного радиомаяка в Зейском районе Амурской области.

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