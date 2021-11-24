Происшествия

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Сотрудники ГИБДД Якутии проводят занятия в образовательных учреждениях с использованием обучающего оборудования.

Сотрудники ГИБДД Якутии проводят занятия в образовательных учреждениях с использованием обучающего оборудования.

В образовательных организациях республики насчитывается 120 мобильных автогородков: они были приобретены за последние несколько лет на средства Республиканской программы «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия)» и аналогичных районных программ.

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