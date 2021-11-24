Сотрудники ГИБДД Якутии проводят занятия в образовательных учреждениях с использованием обучающего оборудования.

В образовательных организациях республики насчитывается 120 мобильных автогородков: они были приобретены за последние несколько лет на средства Республиканской программы «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия)» и аналогичных районных программ.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- В Новосибирской области создано новое специализированное подразделение – туристическая полиция
- МВД России публикует видео задержания работников фиктивного реабилитационного центра в Пензенской области
- Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Оренбургской области перекрыт канал поставки героина в регион из Москвы.