Еще одно трагичное ДТП произошло в Ленобласти с автобусом. Погиб его водитель. Утром 14 февраля он столкнулся с лесовозом.
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Еще одно трагичное ДТП произошло в Ленобласти с автобусом. Погиб его водитель. Утром 14 февраля он столкнулся с лесовозом.