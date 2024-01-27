Работы Аракчеевой и Быстрицкой выставят на аукцион

29 января откроется 199-й кураторский аукцион «XXI век. Современное российское искусство». Вниманию коллекционеров представят картины Евы Аракчеевой, Галины Быстрицкой, Алексея Дегтярука, Михаила Дронова, Олега Ланга, Андрея Медведева, Евгения Бурмакина, Pata (Пааты Мерабишвили), Валерия Мишина и других художников.
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