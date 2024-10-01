После удара по тепловозу в Николаевской области была поражён тепловоз в Сумской области. Правда, отличие в том, что в Сумской области по составу отработал «Ланцет», а не «Искандер».
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После удара по тепловозу в Николаевской области была поражён тепловоз в Сумской области. Правда, отличие в том, что в Сумской области по составу отработал «Ланцет», а не «Искандер».
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