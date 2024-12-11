С Монтьеля снимут обвинения. Чемпион мира-2022 проходит по делу о групповом изнасиловании модели у него дома

Ранее утверждалось, что 1 января 2019 года во время вечеринки по случаю дня рождения Монтьеля, проходившей в его доме, произошел «акт сексуального насилия с проникновением при отягчающих обстоятельствах со стороны группы людей».
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