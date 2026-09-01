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Russia kills 12 in missile, drone attack on Kyiv, surrounding region

Russia kills 12 in missile, drone attack on Kyiv, surrounding region

Russia launched a drone and ballistic missile attack at Kyiv and the surrounding area overnight, killing at least 12 people, officials said.

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