Парламентская газета

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Чаплин рассказал, кто имеет право на пониженный земельный налог

Чаплин рассказал, кто имеет право на пониженный земельный налог

Право платить земельный налог в меньшем размере имеют право Герои СССР и России, а также полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны боевых действий, пострадавшие от радиации лица, пенсионеры и многодетные семьи.

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