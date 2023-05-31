Чаплин рассказал, кто имеет право на пониженный земельный налог

Право платить земельный налог в меньшем размере имеют право Герои СССР и России, а также полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны боевых действий, пострадавшие от радиации лица, пенсионеры и многодетные семьи.