Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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WP: лидеры арабских стран испугались волнений из-за свержения Асада

WP: лидеры арабских стран испугались волнений из-за свержения Асада

Лидеры арабских государств опасаются волнений в своих странах из-за смещения Башара Асада в Сирии. Они в данный момент пытаются повлиять на ситуацию и понять, возможно ли сдержать нестабильность после смены власти в САР.

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