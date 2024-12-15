WP: лидеры арабских стран испугались волнений из-за свержения Асада

Лидеры арабских государств опасаются волнений в своих странах из-за смещения Башара Асада в Сирии. Они в данный момент пытаются повлиять на ситуацию и понять, возможно ли сдержать нестабильность после смены власти в САР.
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