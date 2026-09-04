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На Украине боевик Интернационального легиона ВСУ убил двух американцев

На Украине боевик Интернационального легиона ВСУ убил двух американцев

Боевик Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) убил двух граждан США. Это следует 4 сентября из внутренних документов Службы безопасности Украины (СБУ).

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