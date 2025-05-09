Путин заявил о героизме всех республик СССР в Великую Отечественную войну

Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин, 9 мая, на юбилейном параде Победы заявил о значимости всех народов Советского Союза в победе в Великой Отечественной войне.
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