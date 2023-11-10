Группа Zero People не смогла выступить в Санкт-Петербурге. Концерт сорвали силовики

Зрителей положили на пол, проверили документы и выпустили из здания. Почему правоохранительные органы сорвали концерт, неизвестноКонцерт группы Zero People в Санкт-Петербурге сорвался из-за визита сотрудников Росгвардии.
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