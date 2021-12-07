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Компания экс-министра связи РФ исключила сооснователя «Финико» из числа учредителей

Компания экс-министра связи РФ исключила сооснователя «Финико» из числа учредителей

Бывший министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и его партнер по ООО «З-Сити» Азат Тухватуллин через суд добились исключения сооснователя финансовой пирамиды "Финико" Эдварда Сабирова из числа учредителей.

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